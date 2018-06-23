"З першим літнім снігом": похолодання в Карпатах викликало ажіотаж у мережі (фото)

Сніг випав в одному з районів Карпат

Сьогодні, 23 червня, на Чорногорському хребті в Карпатах несподівано випав сніг. Про це повідомили рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста на своїй сторінці в Facebook.

"Станом на 8:00 23 червня 2018 року на горі Іван Черногоский - хмарно, температура знизилася до нуля градусів. Падає сніг", - йдеться в повідомленні.

Фото: сніг в Карпатах (facebook.com/pg/chornogora.rescue112)

Слід уточнити, що на опублікованих фото видно, що гору практично "замело" снігом.

Фото: сніг в Карпатах (facebook.com/pg/chornogora.rescue112)

У той же час користувачі мережі надзвичайно зраділи несподіваному "похолоданню" у розпал спекотної погоди.

"Моя улюблена погода", - сказала користувач Марина Панчук.

"З першим літнім снігом", - сказав юзер Юрій Нестерук.

"Бачу, вже в наших горах є можливість перезимувати літо. Прикольно", - сказав користувач Олександр Безталанный.

"Ого, сніг. Хочу туди", - сказала користувач Оксана Цисинская.

"Зима близько", - підсумував користувач Віталій Яценюк.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/pg/chornogora.rescue112))

Нагадаємо, в Карпатах через сніг й різке зниження температури евакуювали дитячий табір. Про це повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

Так, за інформацією Москаля, в ніч на суботу, 23 червня, у Рахівському районі Закарпаття на високогір'ї випав сніг. Зокрема, у гори Близниця на гірськолижному курорті Драгобрат шар снігу досяг кілька сантиметрів завтовшки.

За словами чиновника, станом на 8 годину ранку температура повітря на високогір'ї Карпат становила близько 1 градуса тепла.

День літнього сонцестояння 2018. Коли станеться. Прикмети (video.rbc.ua)