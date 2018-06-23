"С первым летним снегом": похолодание в Карпатах вызвало ажиотаж в сети (фото)

Снег выпал в одном из районов Карпат

Сегодня, 23 июня, на Черногорском хребте в Карпатах неожиданно выпал снег. Об этом сообщили спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 8:00 23 июня 2018 года на горе Иван Черногоский - облачно, а температура снизилась до нуля градусов. Падает снег", - говорится в сообщении.

Фото: снег в Карпатах (facebook.com/pg/chornogora.rescue112)

Следует уточнить, что на опубликованных фото видно, что гору практически "замело" снегом.

Фото: снег в Карпатах (facebook.com/pg/chornogora.rescue112)

В то же время пользователи сети чрезвычайно обрадовались неожиданному "похолоданию" в разгар жаркой погоды.

"Моя любимая погода", - сказала пользователь Марина Панчук.

"С первым летним снегом", - сказал юзер Юрий Нестерук.

"Вижу, уже в наших горах есть возможность перезимовать лето. Прикольно", - сказал пользователь Александр Безталанный.

"Ого, снег. Хочу туда", - сказала пользователь Оксана Цисинская.

"Зима близко", - подытожил пользователь Виталий Яценюк.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/pg/chornogora.rescue112))

Напомним, в Карпатах из-за снега и резкого понижения температуры эвакуируют детский лагерь. Об этом сообщил председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

Так, по информации Москаля, в ночь на субботу, 23 июня, в Раховском районе Закарпатья на высокогорье выпал снег. В частности, у горы Близница на горнолыжном курорте Драгобрат слой снега достиг в несколько сантиметров толщиной.

По словам чиновника, по состоянию на 8 часов утра температура воздуха на высокогорье Карпат составляла около 1 градуса тепла.

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