Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Карпатах випав сніг: опубліковано фото дитячого табору

STYLERLIFE        23.06.2018 - 18:20
Скріншот фото (facebook.com/NashePrykarpattia)
Скріншот фото (facebook.com/NashePrykarpattia)

Снігом покриті всі Карпатські вершини

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій опублікували фотозвіт порятунку дітей з табору в Карпатах. Фото опубліковані на сайті ДСНС.

У Карпатах з-за того, що випав сніг і температура повітря опустилася до нуля, рятувальники були змушені евакуювати дітей з табору.

Дитячий табір розташований в селі Близниця, Рахівського району, Закарпатської області. Після того, як температура опустилася до нуля і випав мокрий сніг, група туристів запросила допомогу. У групі було 35 осіб, з них 27 –діти.

 

Скріншот фото (dsns.gov.ua)

"Для надання допомоги туристам залучено дві пошуково-рятувальні групи у складі восьми чоловік особового складу та трьох одиниць техніки від Рахівської пошуково-рятувальної групи. В 11:00 рятувальники дісталися до туристів і зараз супроводжують їх до найближчого населеного пункту", - зазначено в повідомленні.

Всіх туристів евакуювали і стан здоров'я у них задовільний. Медичної допомоги вони не потребують.

 

Скріншот фото (facebook.com/NashePrykarpattia)

Нагадаємо, раніше голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль повідомив, що евакуація дитячого табору на Закарпатті ускладнена з-за сильного туману.

Рекомендації тим, хто хоче здати кров

"З першим літнім снігом": похолодання в Карпатах викликало ажіотаж у мережі (фото) У Карпатах зацвіла Червона рута (відео)
Теги: Карпаты, снег, лагерь
Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти чотирирічній Кірі
Раптово: Борис Гребенщиков дав безкоштовний концерт в Києві (фото, відео)
"Як мені шкода": Лоліта поскаржилася, що її не пускають в Україну (фото)
"Ми дуже боїмося": продюсер Лобода розповіла, чому співачка не виступає в Україні
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся