У Карпатах випав сніг: опубліковано фото дитячого табору

Снігом покриті всі Карпатські вершини

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій опублікували фотозвіт порятунку дітей з табору в Карпатах. Фото опубліковані на сайті ДСНС.

У Карпатах з-за того, що випав сніг і температура повітря опустилася до нуля, рятувальники були змушені евакуювати дітей з табору.

Дитячий табір розташований в селі Близниця, Рахівського району, Закарпатської області. Після того, як температура опустилася до нуля і випав мокрий сніг, група туристів запросила допомогу. У групі було 35 осіб, з них 27 –діти.

Скріншот фото (dsns.gov.ua)

"Для надання допомоги туристам залучено дві пошуково-рятувальні групи у складі восьми чоловік особового складу та трьох одиниць техніки від Рахівської пошуково-рятувальної групи. В 11:00 рятувальники дісталися до туристів і зараз супроводжують їх до найближчого населеного пункту", - зазначено в повідомленні.

Всіх туристів евакуювали і стан здоров'я у них задовільний. Медичної допомоги вони не потребують.

Скріншот фото (facebook.com/NashePrykarpattia)

Нагадаємо, раніше голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль повідомив, що евакуація дитячого табору на Закарпатті ускладнена з-за сильного туману.

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