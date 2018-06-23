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В Карпатах выпал снег: опубликованы фото детского лагеря

STYLERLIFE        23.06.2018 - 18:20
Скриншот фото (facebook.com/NashePrykarpattia)
Скриншот фото (facebook.com/NashePrykarpattia)

Снегом покрыты все Карпатские вершины

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям опубликовали фотоотчет спасения детей из лагеря в Карпатах. Фото опубликованы на сайте ГСЧС.

В Карпатах из-за того, что выпал снег и температура воздуха опустилась до нуля, спасатели были вынуждены эвакуировать детей из лагеря.

Детский лагерь расположен в селе Близница, Раховского района, Закарпатской области. После того, как опустилась температура до нуля и выпал мокрый снег, группа туристов запросила помощь. В группе было 35 человек, из них 27 –дети.

 

Скриншот фото (dsns.gov.ua)

"Для оказания помощи туристам привлечено две поисково-спасательные группы в составе восьми человек личного состава и трех единиц техники от Раховской поисково-спасательной группы. В 11:00 спасатели добрались до туристов и сейчас сопровождают их до ближайшего населенного пункта", - указано в сообщении.

Всех туристов эвакуировали и состояние здоровья у них удовлетворительное. В медицинской помощи они не нуждаются.

 

Скриншот фото (facebook.com/NashePrykarpattia)

Напомним, ранее глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль сообщил, что эвакуация детского лагеря на Закарпатье осложнена из-за сильного тумана.

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Теги: Карпаты, снег, лагерь
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