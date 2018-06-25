"За тиждень може бути що завгодно": Наталка Діденко дала прогноз погоди на довгі вихідні

Буде нестабільна синоптична ситуація, каже синоптик

На вихідних 23-24 червня багатьох вразила новина про те, що у Карпатах випав сніг. Проте констатувати, що теперішня погода в Україні аномальна, поки зарано. Таку думку у коментарі для Styler висловила відома синоптик Наталка Діденко.

За її словами, зараз не можна робити будь-які висновки про те, як минув червень, бо перший місяць літа ще не закінчився. Також говорити про те, аномальне літо чи ні – некоректно, бо ще не минуло навіть і половини літа, каже синоптик.

"Червень ще не пройшов. Ще попереду цілий тиждень червня, і за тиждень може бути все, що завгодно. А те, що спостерігалися сильні зливи на початку і в середині місяця, то це абсолютно звичайна ситуація для кожного літа і для кожного червня. Це абсолютно характерне явище для цього сезону, коли певний період спостерігаються дощі або сильні зливи", - коментує Наталка Діденко.

Фото: "Кожного літа чи кожної зими стаються якісь перевищення показників" – Наталка Діденко (pixabay.com)

Якісь інші небезпечні явища, наприклад, град – теж характерні для літнього сезону, додає вона.

"Щодо високої температури повітря – якихось особливих рекордів станом на 25 червня цього року ще не було. Так, температура досягала 30-33 градусів, але це також літо. Тому поки що говорити про катаклізми чи наднормові показники не можна", - каже вона.

За її словами, поки все йде так, як зазвичай відбувається кожного літа.

"Кожного літа чи кожної зими стаються якісь перевищення показників, рекорди для певної доби. Це буває також щоліта, коли якісь понаднормові коливання виникають", - коментує Наталка Діденко.

"Буде нестабільна синоптична ситуація"

"Цей тиждень, що буде, особливо всіх цікавить у зв’язку із подовженими вихідними. Цього тижня буде нестабільна синоптична ситуація. Вже з середи на південному заході, у центральній частині включно аж до півночі очікуються дощі, часом ці дощі переходитимуть у сильні зливи. Можуть бути і грози, і град, і навіть шквалисте посилення вітру", - розповідає синоптик.

Після цих похолодань температура повітря поступово підвищиться.

"Ще свіжим залишається західна частина України, але вже скоро на південі, сході, температура знову буде досягати "тридцяток", - пояснює вона.

Для гірської місцевості сніг влітку – це нетипово

23 червня стало відомо, що у Карпатах несподівано випав сніг.

Через сніг та те, що температура повітря опустилася до нуля, рятувальники були змушені евакуювати дітей з табору у селі Близниця Закарпатської області. У групі було 35 осіб, з них 27 –діти. Всіх туристів евакуювали і стан здоров'я у них задовільний. Медичної допомоги вони не потребують.

Фото: Сніг у Карпатах (Facebook.com/NashePrykarpattia)

Ми попросили Наталку Діденко прокоментувати, наскільки нетиповим є випадання снігу влітку навіть у гірській місцевості.

"Для гірської місцевості сніг влітку – це нетипово і ненормально, але це час від часу буває. Але температура повітря не опустилася до мінуса, що дійсно усіх би дуже вразило. На високогір’ї температура опускалася до нуля, і в цей час ішов дощ. І очевидно, що при "нульовій" температурі біля земної поверхні на висоті вона була вже із мінусами, і дощ переходив у сніг. Звичайно, що це явище не характерне для літнього сезону, але і це теж буває", - прокоментувала синоптик.

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Нагадаємо, похолодання в Карпатах викликало справжній ажіотаж в мережі.