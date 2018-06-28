"Хороша спека": синоптик розповів, яким буде липень

Другий місяць літа ознаменується мінливою погодою
У липні в Україні очікується спека, але з дощовими циклонами. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, передає ТСН.
Він зазначив, що останні дні липня будуть спекотними - очікується до +31. Однак перший тиждень місяця буде прохолодною - +26+28 градусів вдень, +15+18 вночі.
З 2 по 5 червня в Україну прийде циклон і принесе з собою дощі.
Фото: pixabay
Літня спека повернуться 9 липня. До 22 липня температура протримається на позначці +29+33 градуси. Незначні опади можливі 11-13 липня і 19-22 липня.
"З 23 до 26 липня очікується зниження температури до комфортних 24-27 градусів, а в кінці місяця - від 27 до 31 липня - в Україну прийде" хороша спека "в рамках 29-33 градусів", - розповів Леонід Горбань.
З 26 по 28 липня температура трохи знизиться і пройдуть дощі.
Фото: pixabay
Раніше синоптики уточнили прогноз на четвер.
У четвер, 28 червня, в Україні очікуються опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Сухо буде тільки в південних областях, на сході і частково в центрі країни. Втім, в більшості регіонів очікується потепління.
У Києві очікується дощ. Вночі температура повітря складе +18+20 градусів, а вдень +28+30.
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