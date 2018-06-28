Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Хороша спека": синоптик розповів, яким буде липень

STYLERLIFE        28.06.2018 - 12:51
Фото: pixabay.com/adonyig
Фото: pixabay.com/adonyig

Другий місяць літа ознаменується мінливою погодою

У липні в Україні очікується спека, але з дощовими циклонами. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, передає ТСН.

Він зазначив, що останні дні липня будуть спекотними - очікується до +31. Однак перший тиждень місяця буде прохолодною - +26+28 градусів вдень, +15+18 вночі.

З 2 по 5 червня в Україну прийде циклон і принесе з собою дощі.

Фото: pixabay

Літня спека повернуться 9 липня. До 22 липня температура протримається на позначці +29+33 градуси. Незначні опади можливі 11-13 липня і 19-22 липня.

"З 23 до 26 липня очікується зниження температури до комфортних 24-27 градусів, а в кінці місяця - від 27 до 31 липня - в Україну прийде" хороша спека "в рамках 29-33 градусів", - розповів Леонід Горбань.

З 26 по 28 липня температура трохи знизиться і пройдуть дощі.

Фото: pixabay

Раніше синоптики уточнили прогноз на четвер.

У четвер, 28 червня, в Україні очікуються опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Сухо буде тільки в південних областях, на сході і частково в центрі країни. Втім, в більшості регіонів очікується потепління.

У Києві очікується дощ. Вночі температура повітря складе +18+20 градусів, а вдень +28+30.

Історія і значення свята

"Ймовірність злив, граду та шквалів": Діденко розповіла про погоду на День Конституції +35 і грозові дощі: синоптики розповіли про погоду на найближчі дні
Теги: погода
У Тернополі невідомий благодійник пожертвував на лікування дитини нечувану суму
Дієго Марадона шокував вболівальників після матчу
"Знаешь ли ты": зірка 2000-х йде зі сцени через проблеми зі здоров'ям (фото)
"Жека! Одужуй!": Володимир Зеленський переживає за свого друга
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся