"Хороша спека": синоптик розповів, яким буде липень

Другий місяць літа ознаменується мінливою погодою

У липні в Україні очікується спека, але з дощовими циклонами. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, передає ТСН.

Він зазначив, що останні дні липня будуть спекотними - очікується до +31. Однак перший тиждень місяця буде прохолодною - +26+28 градусів вдень, +15+18 вночі.

З 2 по 5 червня в Україну прийде циклон і принесе з собою дощі.

Фото: pixabay

Літня спека повернуться 9 липня. До 22 липня температура протримається на позначці +29+33 градуси. Незначні опади можливі 11-13 липня і 19-22 липня.

"З 23 до 26 липня очікується зниження температури до комфортних 24-27 градусів, а в кінці місяця - від 27 до 31 липня - в Україну прийде" хороша спека "в рамках 29-33 градусів", - розповів Леонід Горбань.

З 26 по 28 липня температура трохи знизиться і пройдуть дощі.

Фото: pixabay

Раніше синоптики уточнили прогноз на четвер.

У четвер, 28 червня, в Україні очікуються опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Сухо буде тільки в південних областях, на сході і частково в центрі країни. Втім, в більшості регіонів очікується потепління.

У Києві очікується дощ. Вночі температура повітря складе +18+20 градусів, а вдень +28+30.

Історія і значення свята