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Зливи і град: синоптики дали прогноз на вихідні

STYLERLIFE        28.06.2018 - 20:30
Фото: pixabay.com/Laborratte
Фото: pixabay.com/Laborratte

Українців попередили про грози і шквали

На вихідних 29-го і 30-го червня, а також у неділю, 1 липня, в Україні очікується мінлива погода. Синоптики прогнозують короткочасні грозові дощі, місцями сильні зливи, гради і шкали. Про це повідомляє opogode.ua.

У південній частині та на сході країни також вірогідні сильні дощі. Температура повітря протягом дня +25 +30 градусів.

 

Фото: Погода на 29, 30 червня та 1 липня (meteo.gov.ua)

На сході та півдні місцями +30 +37 градусів, а в західних областях +20 +26.

1 липня очікується зниження температури повітря до +18 +23 градусів, на південному сході +21 +27. У неділю по всій території країни ймовірні опади.

Фото: pixabay.com/ru/users/JimBear

У Києві 29 і 30 червня очікуються дощі з грозами, вірогідні сильні зливи, град та шквали.

1 липня в столиці місцями прогнозують невеликі дощі. Температура повітря 29 червня - до +28 градусів. 30 червня прогнозують +24 градуси тепла. А 1 липня в Києві похолодає до 18 градусів тепла.

Раніше синоптик розповіла про погоду до кінця тижня

До речі, синоптик розповів, яким буде липень.

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Теги: погода
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