Похолодання: синоптики уточнили прогноз на п'ятницю

По всій території країни очікуються опади

У п'ятницю, 29 червня, в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Місцями очікується похолодання. По всій країні прогнозують зливи з грозами. Про це повідомляє УНІАН.

На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +34. На півдні - грози, до +29 градусів.

На заході України також будуть йти зливи, місцями грози і град, температура знизиться до +18.

Фото: pixabay.com/Free-Photos

У північних областях країни - грози, температура до +24. Також грози прогнозують і в центрі України, температура до +30 градусів.

Фото: Погода на 29 червня (meteo.gov.ua)

У Києві в п'ятницю пройдуть дощі з грозами, температура повітря вдень до +24 градусів, ввечері - до +16.

До речі, синоптики дали прогноз на вихідні.

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