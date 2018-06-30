Похолодає: синоптики розповіли, де в суботу пройдуть дощі

Місцями пройдуть грози

У суботу, 30 червня, в Україні збережеться похмура і дощова погода, в деяких регіонах суттєво похолодає. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

На сході країни поки що збережеться висока температура повітря, але буде хмарно і йтимуть дощі вдень і вночі, місцями зливи.

У Луганську, Харкові, Дніпрі та Полтаві денна температура становитиме +29 +31 градус, вночі температура опуститься до +18 +21 градуса.

На півдні України також буде тепло. Синоптики прогнозують там від +25 до +29 градусів вдень та +19 +21 градус вночі. Дощі пройдуть в Одесі, Херсоні та Миколаєві.

У Криму хмарно і дощитиме. Вдень від +27 до +29 градусів, вночі +20 +22 градуси.

На півночі країни похолодає, пройдуть дощі. Температура повітря вдень опуститься до +19 +21 градуси, вночі до +16 +18 градусів.

На заході України буде сухо. Дощі обіцяють лише в Ужгороді. У Луцьку, Рівному, Тернополі та Львові суттєво похолодає. Денна температура становитиме +16 +18 градусів, нічна від +12 до +15 градусів.

Трохи тепліше буде в Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях. Там температура повітря вдень коливатиметься від +17 до +19 градусів, вночі від +14 до +16.

У столиці України буде прохолодно. Синоптики обіцяють дощ, можливо пройде гроза. Температура повітря вдень +19 +21 градус, вночі +16 +18 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, синоптики розповіли про погоду на вихідних.

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