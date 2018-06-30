"Беріть побільше сонечка": синоптик дала прогноз погоди на неділю

Народний синоптик коротко розповіла про погоду на 1 липня

Народний синоптик України Наталка Діденко у своєму прогнозі в соціальній мережі Facebook коротко розповіла про те, що чекає на українців в неділю.

Згідно з прогнозом Наталки Дієнко, в неділю, 1 липня, похолодає у більшості регіонів нашої країни. Рівень тепла залишиться таким же високим у східній частині України. Також, повідомляється, що дощів буде менше, тому підтоплень не очікується.

"Вихідний, тому - коротко. Завтра з дощем вже легше. Але похолоднішає, крім Сходу. Нагрівайтеся, купайтеся, беріть сонечка побільше!" — спрогнозувала Діденко.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/tala.didenko

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що в суботу, 30 червня, в Україні збережеться похмура і дощова погода, в деяких регіонах суттєво похолодає. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

На сході країни поки що збережеться висока температура повітря, але буде хмарно і йтимуть дощі вдень і вночі, місцями зливи. Денна температура становитиме +29 +31 градус. На півдні України також буде тепло. На півночі країни похолодає, пройдуть дощі. Температура повітря вдень опуститься до +19 +21 градуса. На заході України буде сухо. Дощі обіцяють лише в Ужгороді. Денна температура становитиме +16 +18 градусів.

Відео: (video.rbc.ua)