"Дощі відступлять": синоптики уточнили прогноз погоди на понеділок

Тільки у 8 областях України можна очікувати короткочасні опади

У понеділок, 2 липня очікується переважно суха і тепла погода. Опади у вигляді дощу очікуються на Заході, Півночі і центральних регіонах країни. Температура повітря в середньому коливатиметься в межах +17...+24 градусів. Найхолодніше буде в Закарпатській області стовпчики термометрів опустяться вдень до +13... +15 градусів тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок у західних та північних областях температура повітря коливатиметься від +13 до +19 градусів, у центральних областях буде тепліше– до +24. На Сході і Півдні при цьому пануватиме спека – до +28 градусів.

Прогноз погоди на 2 липня (meteo.gov.ua)

Дощі очікуються лише у Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Львівській, Волинській, Сумській, Чернігівській і Київській областях.

Нагадаємо, що раніше синоптики давали прогноз погоди на початок липня. Повідомляється, що з 1 по 5 липня буде спекотно і дощитиме. У деяких регіонах також триматиметься прохолодна погода.

Так, 3 липня, у вівторок на Заході нашої країни стане тепліше на 5 градусів —до +18... +20 градусів вдень. Підвищення температури повітря також очікуються в північних і центральних областях до +19... +21 градуси в денний час доби. Найспекотніше буде в східних і південних регіонах – до +24... +27 градусів.

4 липня, у середу, по всій країні буде суха і тепла погода з мінливою хмарністю. Рівень тепла буде комфортним, без екстремальної спеки. 5 липня, у четвер незначні опади очікуються в північних і східних регіонах України. В інших регіонах буде триматися суха і тепла погода.

Відео: Люди тонуть мовчки (video.rbc.ua)