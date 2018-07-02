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Часті грози і зливи: синоптики розповіли, якою буде липень

STYLERLIFE        02.07.2018 - 12:36
Фото: pixabay
Фото: pixabay

Другий місяць літа – самий тепла в році

Липень в Україні буде теплим, але дощовим. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Липень – найтепліший місяць року з частими грозами і зливами", – сказано в повідомленні.

Фото: pixabay

Місячна кількість опадів в липні очікується на рівні 32-75 мм, в Карпатах набагато більше – 100-140 мм. У південних областях та Дніпропетровській області показник буде відповідати нормі, на решті території він менше норми.

Максимальна температура в липні складе +31+39 градусів. У Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях місцями +40+41, в гірських районах очікується +24+30 градусів.

Фото: pixabay

Мінімальна температура становитиме +1+12 градусів. У Карпатах -0+1.

до Речі, синоптик розповіла про "містичному метеошоке" в Україні.

"У моїй синоптичної практиці чого тільки не було. Цікавого, це ясно, складного, навіть розпачу і сліз, паніки, розчарування, гордості, захоплення і багато професійного щастя. Однак сьогодні я пережила містичний метеошок", - написала наталя Діденко.

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Теги: погода
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