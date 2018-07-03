"Дощі ще будуть тривати": синоптик розповів, коли повернеться спека

До цього часу в Україні йтимуть дощі

У вівторок, 10 липня, в Україну поступово повернеться літня спека після тривалого похолодання та дощів. Про етос повідомив народний синоптик Леонід Горбань, передає Gazeta.ua

Фото: pixabay

"Тепло розпочнеться з 10 липня. А поки що з 1 по 8 число - +18+23 градусів. Дощі ще будуть тривати протягом тижня. Найбільше будуть йти дощі в центрі, на півночі. Хоча дощі пройдуть по всій Україні. Але вони будуть невеликими, не такими інтенсивними, які пройшли на минулих вихідних", - зазначив синоптик.

Він зазначив, що з 10 липня температура підніметься до позначки +30 градусів.

"З 10 липня настане справжня спека, яка триватиме з 24 липня. Потім надійде ще один холодний циклон. А вже останні дні липня теж будуть спекотні", - додав Леонід Горбань.

Фото: pixabay

До речі, синоптики розповіли, якою буде липень.

Місячна кількість опадів в липні очікується на рівні 32-75 мм, в Карпатах набагато більше – 100-140 мм. У південних областях та Дніпропетровській області показник буде відповідати нормі, на решті території він менше норми.

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