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"Начинаем нагреваться": синоптик дала прогноз на 4 июля

STYLERLIFE        03.07.2018 - 16:30
Фото: pixabay.com/Oldiefan
Фото: pixabay.com/Oldiefan

Украинцам рассказали, где ждать осадков

В среду, 4 июля, в Украине ожидается теплая погода. Местами вероятны осадки. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Пока в Берлине, Париже, Вене, Риме и Афинах завтра под +30 и даже выше, в Киеве ожидается замечательная комфортная температура воздуха, около 25 градусов. Так, мы начинаем нагреваться", - отметила она.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

"4 июля все холодные пробелы постепенно заполнятся и в течение среды в Украине + 23 + 28 градусов", - добавила эксперт.

По ее данным, локальные и небольшие дожди еще возможны на Западе, Севере и в Винницкой области. Остальная территория - сухо, малооблачно, солнечно.

В Киеве в среду - без существенных осадков, однако в отдельных районах все же ожидается небольшой дождь. Днем до +25 градусов.

Фото: pixabay.com/Larisa-K

"Лето продолжается, синоптическая "зрада" закончилась, впереди только победы", - написала Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

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Теги: погода, Наталка Диденко
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