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Метеорологи зафіксували найбільш дощовитий день у Києві за 122 роки

STYLERLIFE        03.07.2018 - 19:26
Фото РБК-Україна
Фото РБК-Україна

Також метеорологи назвали найспекотніший і найхолодніший день минулого місяця

У Києві 30 червня виявилося найбільш дощовитим днем за останні 128 років. Про це повідомляє прес-служба метеостанції обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що опадів у столиці в червні випало 111 мм, що склало 152 % кліматичної норми. Причому 30 червня їх випало 68,3 мм, що є найбільшою кількістю за 128 років спостережень для цього дня. Попередній рекорд для 30 червня був у 1896 році і становив 26,8 мм.

Згідно зі спостереженнями, середня температура повітря у червні склала +20,6°С, що на 2,4°С вище за кліматичну норму.

Також метеорологи назвали найспекотніший і найхолодніший день минулого місяця.

Найспекотніше у Києві в минулому місяці було 22 червня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +30,7°С, а найхолодніше було 7 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +8,5°С. 

Раніше синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на середу, 4 липня.

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Теги: погода
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