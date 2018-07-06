Спека і грози: синоптики уточнили прогноз на п'ятницю

В Україні буде тепло, але дощитиме

У п'ятницю, 6 липня, в Україні стане значно тепліше, однак очікуються дощі та грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погоду у північних та західних областях буде визначати тепла і нестійка повітряна маса. Південно-східна частина країни знаходиться в сухому і жаркому повітрі.

Скріншот (meteo.gov.ua)

Велика частина України буде сухою. Невеликий короткочасний дощ і гроза можуть пройти місцями в західних і північних областях.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12+17 градусів, вдень +23+28. У південно-східних регіонах температура підніметься до +30.

У Києві вночі +15+17 градусів, вдень +26+28 градусів і можливий дощ.

Скріншот (meteo.gov.ua)

Раніше синоптик розповів, коли в Україну повернеться тепла погода.

"Тепло розпочнеться з 10 липня. А поки що з 1 по 8 число - +18... +23°С. Дощі ще триватимуть протягом тижня. Більше вони пройдуть в центрі, на півночі. Хоча дощі пройдуть по всій Україні, але вони будуть невеликими. Не такими інтенсивними, які пройшли в минулі вихідні. З 10 липня настане справжня спека, яка триватиме з 24 липня", - говорить Леонід Горбань.

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