Готуйте зонт: синоптики дали сумний прогноз на вихідні

Українців попередили про негоду

На вихідних, 7 та 8 липня, в Україні буде похмура погода. Очікуються дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 7 липня, на всій території України, за винятком Криму, пройдуть дощі з грозами.

Температура вдень від +21 до +30 градусів, вночі від +13 до +21.

Фото: pixabay.com/cocoparisienne

В Криму у суботу та неділю - мінлива хмарність, без опадів, вдень від +28 до +30 градусів, вночі від +19 до +21 градус.

У Києві 7 липня також очікується дощ з грозою, вдень від +24 до +26 градусів, вночі від +14 до +16 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

У неділю, 8 липня, на всій території країни також прогнозують дощі з грозами.

Вдень очікується від +21 до +30 градусів, вночі від +13 до +21.

В Києві у неділю буде дощ з грозою, температура вдень від +24 до +26 градусів, вночі трохи похолодає, - від +14 до +16 градусів.

Раніше синоптики уточнили прогноз на п'ятницю.

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