Осіння підготовка балкона: як захистити рослини та меблі до перших заморозків

Перед першими похолоданнями на балконі варто прибрати сміття, захистити речі від вологи та перевірити, чи вільно стікає вода. Окремої уваги потребують рослини в горщиках і предмети, які може зрушити вітер.

Styler розповідає, які роботи можна виконати самостійно та коли потрібна допомога фахівця.

Засклення саме по собі не гарантує плюсової температури. На відкритому балконі речі зазнають впливу опадів і вітру, а на заскленому без опалення також залишається ризик промерзання. Виробник балконного засклення Lumon пояснює, що його системи захищають від вітру, але залишають простір вентильованим.

Приберіть листя та перевірте відведення води

Зберіть із підлоги опале листя, розсипаний ґрунт та інше сміття. Якщо на балконі є зливний отвір або решітка, перевірте, чи не перекриті вони.

У пам’ятці керуючої компанії Wynford радять очищувати балконні зливи від листя та сміття, а після сильної негоди перевіряти їх повторно.

Не перекривайте шлях для стікання води коробками, килимками або горщиками.

Прибирайте лише доступні ділянки, до яких можна безпечно дістатися з балкона. Очищення зовнішніх водостоків за огорожею залиште фахівцям.

Заберіть текстиль і підготуйте меблі до зберігання

Подушки, пледи та м’які накладки на стільці перенесіть у сухе приміщення. Перед пакуванням очистіть і повністю висушіть їх: спосіб прання та сушіння перевірте на ярлику.

У порадах IKEA щодо підготовки вуличних меблів до зими зазначають, що варто прибирати подушки на зберігання навіть тоді, коли вони виготовлені з тканини для використання надворі.

Складані меблі за можливості перенесіть у сухе місце. Якщо залишаєте їх на балконі, перевірте рекомендації виробника щодо зимового зберігання та використовуйте відповідний захисний чохол.

Під чохлом має циркулювати повітря. Щільне укутування без вентиляції може сприяти накопиченню конденсату.

Перевірте, які рослини та горщики можуть залишитися

Не всі балконні рослини витримують мороз. Орієнтуйтеся на вимоги конкретного виду та сорту, а не лише на те, що рослина добре почувалася надворі влітку.

Фахівці Королівського садівничого товариства Великої Британії радять подбати про захист чутливих рослин до перших заморозків. Пеларгонії та неморозостійкі фуксії потрібно перенести на зимівлю в приміщення, де температура не опускається нижче нуля.

Для морозостійких рослин, які можуть зимувати надворі у вашому кліматі:

Оберіть захищене від сильного вітру місце.

Перевірте, чи вільні дренажні отвори горщика.

Підніміть горщики над поверхнею на спеціальних ніжках або стійких підставках, щоб поліпшити відведення води.

Перед сильними морозами обгорніть контейнер теплоізоляційним матеріалом, наприклад бульбашковою плівкою, не перекриваючи дренажні отвори.

Переконайтеся, що сам горщик придатний для використання на морозі.

Порожні горщики без підтвердженої морозостійкості краще прибрати на зберігання відповідно до рекомендацій виробника. Злийте воду з лійок, відер і піддонів, які більше не використовуєте.

Огляньте засклення та механізми відкривання

На заскленому балконі перевірте, чи нормально відчиняються і зачиняються стулки та чи працюють фіксатори. Для розсувної системи також огляньте доступні напрямні та приберіть із них сміття способом, зазначеним в інструкції.

Не заклеюйте всі проміжки в заскленні навмання. У безрамних системах частина зазорів може бути передбачена для вентиляції та просушування конструкцій. Вказівки щодо герметизації перевіряйте саме для своєї системи.

Якщо стулка заїдає, фіксатор не тримає або помітне пошкодження скла, зверніться до сервісного фахівця. Не намагайтеся закрити механізм силою.

Приберіть предмети, які може зрушити вітер

Огляньте легкі стільці, порожні кашпо, сушарку та декор. Те, що легко перекидається або ковзає по підлозі, краще прибрати до погіршення погоди.

У Національній метеорологічній службі США радять перед сильним вітром заносити незакріплені предмети з балконів і надійно фіксувати вуличні меблі.

Не залишайте незакріплені речі на перилах або біля зовнішнього краю балкона. Якщо квіткові ящики чи підвісні елементи мають пошкоджені кріплення, припиніть їх використання до ремонту. Після сильного вітру перевірте, чи не змістилися речі.