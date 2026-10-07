Пластикові вікна перед холодами: коли вмикати "зимовий режим", а коли міняти ущільнювачі

Якщо біля зачиненого вікна відчувається протяг, причина може бути в недостатньому притиску стулки або стані ущільнювачів. Перш ніж змінювати налаштування, варто оглянути вікно та перевірити рекомендації виробника фурнітури.

Styler розповідає, що називають "зимовим режимом" вікон, як змінити притиск та коли варто звернутися до майстра.

Що таке "зимовий режим" пластикових вікон

У посібнику з підготовки вікон до зими Salamander називає "зимовим режимом" посилення притиску стулки до рами.

У системах із відповідною фурнітурою для цього регулюють ексцентрикові запірні елементи - цапфи. Їхній поворот змінює силу притискання стулки та стискання ущільнювача.

Водночас спосіб налаштування залежить від конструкції вікна та встановленого механізму. Єдиної схеми для всіх пластикових вікон немає.

Міф 1. Усі вікна обов’язково потрібно переводити на “зимовий режим”

Перед опалювальним сезоном варто перевірити, чи щільно зачиняється вікно. Однак це не означає, що притиск обов’язково потрібно посилювати. У згаданому вище посібнику радять робити це на зиму, тоді як Winkhaus рекомендує перевіряти та регулювати фурнітуру за ознак несправності: недостатньої герметичності, зачіпання стулки за раму або труднощів із відкриванням і закриванням.

Такі проблеми не завжди усувають посиленням притиску. Виробник радить доручати регулювання механізму професійному сервісу.

Тому орієнтуйтеся на стан вікна та інструкцію до встановленої фурнітури. У ній також перевірте, чи дозволено виконувати регулювання самостійно.

Що перевірити перед регулюванням

Спочатку огляньте ущільнювачі по периметру стулки. Зверніть увагу на тріщини, деформації та пошкоджені ділянки. Потріскані ущільнювачі, які вже не забезпечують належної герметичності, потрібно замінити на відповідні до вашого вікна. Потрібний профіль уточніть у виробника або сервісного майстра.

Після цього перевірте роботу вікна:

чи легко відкривається та закривається стулка;

чи не зачіпає вона раму;

чи повертається ручка без незвичного опору;

чи відчувається протяг після повного зачинення.

Не намагайтеся компенсувати пошкоджений ущільнювач сильнішим притиском. Якщо механізм заїдає або стулка перекошена, зверніться до фахівця.

Міф 2. Усі пластикові вікна регулюються однаково

Перед роботою потрібно визначити виробника та серію фурнітури, знайти відповідну інструкцію й перевірити, кому дозволено виконувати регулювання.

Напрямок повороту та значення позначок на цапфах залежать від механізму. Наприклад, Winkhaus пояснює налаштування своїх восьмигранних цапф activPilot так:

На цапфі знаходять крапки різного розміру. Поточне налаштування визначають за крапкою, спрямованою в бік приміщення. Для посилення притиску цапфу повертають так, щоб у цей бік була спрямована більша крапка.

Цей спосіб стосується саме описаних цапф activPilot. Застосовуйте його лише якщо він відповідає інструкції до вашої фурнітури.

Міф 3. Чим сильніший притиск, тим краще

Занадто сильний притиск може надмірно стискати ущільнювачі та ускладнювати поворот ручки.

Після регулювання перевірте роботу вікна. Стулка має зачинятися плавно, без необхідності силоміць повертати ручку. Якщо після зміни налаштувань ручка повертається зі значним опором, не застосовуйте силу - зверніться до сервісного майстра.

Як доглядати за вікнами перед холодами

Підготовка до зими включає очищення рам, ущільнювачів і фурнітури. У згаданому посібнику з догляду за вікнами радять:

протерти ущільнювачі вологою тканиною, за потреби використати м’який засіб із нейтральним pH;

уникати агресивних очищувачів та абразивних частинок;

прибрати пил із фурнітури пилососом або протерти її вологою тканиною без мийних засобів;

змастити рухомі елементи відповідним засобом у передбачених виробником місцях.

Якщо після догляду протяг не зник, зверніться до сервісного майстра для з’ясування причини.