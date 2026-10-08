UA / RU
rbc.ua
Останні новини
20:07 Гороскопи
Скорпіон, Козоріг і Водолій: астролог Рубі Міранда обіцяє їм зміни з 8 жовтня
19:28 Люди
"Лише спогади": Валерія Полянська з "Холостяка" поділилася історією своєї родини з Бахмута
19:01 Корисне
Блискавка на куртці заїдає або розходиться: що можна виправити самостійно
18:05 Люди
Тіло Кашпіровського після прощання в Москві везуть в Україну: названо можливе місце поховання
17:18 Люди
Оля Полякова розповіла про вибір професії та майбутнє навчання своєї 15-річної доньки Аліси
16:38 Корисне
Осіння підготовка балкона: як захистити рослини та меблі до перших заморозків
15:55 Люди
Клопотенко виправдав шкільні обіди після скандалу в Чернівцях: "Не вважаю реформу проваленою"
15:22 Люди
Замість кульок - пожежна піна: рятувальники Київщини влаштували гендер-паті
14:56 Люди
"Було непросто": В'ячеслав Кравцов описав перші враження від зйомок в шоу "Холостяк"
14:29 Корисне
Як відрізнити їстівний гриб-парасольку від смертельно отруйної лепіоти: головні відмінності (відео)
Всі новини
Головна Гороскопи Скорпіон, Козоріг і Водолій: астролог Рубі Міранда обіцяє їм зміни з 8 жовтня
Гороскопи 08 жовтня 2026 · 20:07
Add as a preferred source on Google

Скорпіон, Козоріг і Водолій: астролог Рубі Міранда обіцяє їм зміни з 8 жовтня

Смуга випробувань добігає кінця, але зміни можуть виявитися неочікуваними
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Скорпіон, Козоріг і Водолій: астролог Рубі Міранда обіцяє їм зміни з 8 жовтня

Три знаки Зодіаку, для яких закінчаться важкі часи (фото: Styler)

Астролог Рубі Міранда назвала три знаки Зодіаку, для яких період труднощів може поступово завершитися. За її прогнозом, з 8 жовтня на Скорпіонів, Козорогів та Водоліїв чекають нові можливості.

Styler з посиланням на Your Tango розповідає, які саме зміни можуть відбутися та на що варто звернути увагу представникам цих знаків.

Скорпіон

Скорпіони нарешті зможуть відчути, що напружений період поступово втрачає силу. Те, що раніше здавалося безвихідним, може почати вирішуватися завдяки вдалому збігу обставин або важливій розмові.

З 8 жовтня варто більше довіряти власній інтуїції та не боятися приймати рішення. Новий етап може принести Скорпіонам відчуття контролю над ситуацією.

Козоріг

Козорогам останнім часом доводилося докладати багато зусиль, але результати не завжди відповідали очікуванням. З 8 жовтня ситуація може поступово змінитися, а наполеглива робота нарешті почне приносити помітні результати.

Особливо сприятливим цей період може стати для професійних справ і фінансових планів. Головне - не відмовлятися від мети саме тоді, коли з’являється шанс зробити важливий крок уперед.

Водолій

Водолії можуть залишити позаду період сумнівів і постійного пошуку правильного рішення. Після 8 жовтня з’явиться більше ясності, а деякі проблеми, які довго забирали сили, перестануть здаватися такими складними.

Представникам цього знаку варто звернути увагу на нові знайомства та пропозиції - вони можуть відкрити несподівані перспективи. Поступово Водолії відчують більше свободи й повернуть собі бажання будувати плани на майбутнє.

Раніше Styler розповідав про знаки Зодіаку, які найкраще організовують побут.

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП "Бракує обіймів": Тоня Матвієнко зворушливо згадала маму в роковини її смерті Люди "Бракує обіймів": Тоня Матвієнко зворушливо згадала маму в роковини її смерті
Холодильник працює, а продукти теплі: чому виникає проблема та що радять у LG та Samsung
Холодильник працює, а продукти теплі: чому виникає проблема та що радять у LG та Samsung Корисне
Собака, Свиня, Коза і Кролик: астролог Споллен назвала щасливчиків 8 жовтня
Собака, Свиня, Коза і Кролик: астролог Споллен назвала щасливчиків 8 жовтня Гороскопи
Більше цікавого
Чи можна заготовляти дрова самостійно у 2026 році: дозволи, заборони та штрафи Чи можна заготовляти дрова самостійно у 2026 році: дозволи, заборони та штрафи Остапова Анастасія · 08 жовтня 2026, 06:28
Свинина з чорносливом і черствою булкою: рецепт ситної вечері з кулінарної книги 1984 року Свинина з чорносливом і черствою булкою: рецепт ситної вечері з кулінарної книги 1984 року Остапова Анастасія · 07 жовтня 2026, 18:12
Під березами соснами чи мхом: де шукати боровики, маслюки та інші гриби у жовтні Під березами соснами чи мхом: де шукати боровики, маслюки та інші гриби у жовтні Наталя Крижанівська · 07 жовтня 2026, 17:19
"Лише спогади": Валерія Полянська з "Холостяка" поділилася історією своєї родини з Бахмута "Лише спогади": Валерія Полянська з "Холостяка" поділилася історією своєї родини з Бахмута Остапова Анастасія · 08 жовтня 2026, 19:28