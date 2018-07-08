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"Розкішний сонячний ранок": синоптик уточнила погоду на 8 липня

STYLERLIFE        08.07.2018 - 09:30
Фото: pixabay.com/ru/users/Larisa-K
Фото: pixabay.com/ru/users/Larisa-K

Вдень в деяких регіонах очікуються грози

Народний синоптик Наталка Діденко уточнила прогноз погоди на 8 липня, неділю. За її інформацією, українців чекає розкішний сонячний ранок з комфортною температурою повітря. Вдень у деяких регіонах країни очікуються грози.

Фото: facebook.com/Glsvsk

Опадів варто чекати на Заході і Півночі. Про це Наталка повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Знайдіть Україну на свіжому фото з супутника. Від Чернівецької області через Черкащину, зачіпляючи Південь, аж до Луганщини та Донеччини періодично гримить і йде літній дощ. Вночі затримається над Півднем. Завтра вранці скрізь розкішний сонячний ранок. Вдень 8 липня локальні з грозами - на Заході переважно і трохи походить по Півночі", - написала Діденко.

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

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Теги: погода
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