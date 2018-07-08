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Спека повертається: в Україну йде суха погода

STYLERLIFE        08.07.2018 - 12:30
Фото: Спека (УНІАН)
Фото: Спека (УНІАН)

На півдні країни буде +40 градусів

В Україну в липні повернеться сильна спека. У південних регіонах країни синоптики прогнозують до +40 градусів тепла, у північних частинах до +30 градусів. У Карпатах дощитиме. В інших регіонах України дощі чергуватимуться з високими температурами. Про це повідомляє "Сегодня".

Відзначимо, що температура повітря б'є рекорди по всьому світу.

Аномальна спека стоїть не тільки в Африці, але навіть в Північному Сибіру і Канаді. Температура не щадить навіть ті країни, в яких ніколи так жарко не було.

Фото: РБК-Україна

зокрема, в Канаді температура повітря перевищує норму. На вулиці 34 градуси за Цельсієм, але із-за високої вологості температура відчувається на всі 40. У США також жарко. Наприклад, у Каліфорнії спека досягла +41 градусів.

Фото: Спека (РБК-Україна)

У Великобританії і Бельгії, де звичайно влітку дощитиме, літній температурі дуже раді. Наприклад, в Брюсселі біля каналу спеціально зробили пляж.

Як раніше писав Styler, народний синоптик Наталка Діденко уточнила прогноз погоди на 8 липня, неділя.

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Теги: погода
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