"Ховайтеся від спеки і блискавок": синоптики дали прогноз погоди на наступний тиждень

Укргідрометцентр прогнозує грозові зливи на території всієї країни

З 9 по 13 липня очікуються грозові зливи на території всієї країни. Синоптики обіцяють при цьому високий рівень тепла в денний час. Стовпчики термометрів показуватимуть до +34 градусів тепла, передає Укргідрометцентр на офіційному сайті.

У понеділок, 9 липня гроза, блискавки і зливи зі шквалами очікуються на всій території України, крім Дніпропетровської, Донецької, Луганської областей та Кримського півострова. Максимальна температура очікується в "сухих" регіонах — до +32 градусів. Найхолодніше буде на Заході, там очікується комфортна температура в межах +24... +27 градусів.

У вівторок, 10 липня, циклон частково покине Україну, а дощі продовжаться у західних та південних регіонах країни. На Сході трохи підвищиться температура повітря. Максимальна температура буде на Півдні та Сході нашої країни, стовпчики термометрів покажуть до +33 градусів. На Заході стане холодніше – рівень тепла знизиться до +22 градусів у денний час. Вночі на Закарпатті очікується зниження температури до +13 градусів.

Скріншот прогнозу погоди на 9-13 липня (meteo.gov.ua)

У середу, 11 липня, циклон зрушиться, заливши дощами всю центральну та західну Україну. У всіх південних і східних регіонах очікується спекотна суха погода з максимальними показниками температури – до +33 градусів.

У четвер, 12 липня, вся Україна знову опиниться під водою: синоптики обіцяють зливи протягом усього дня у всіх областях країни. При цьому температура утримуватиметься на колишньому рівні. У п'ятницю, 13 липня очікується аналогічна метеорологічна ситуація.

Нагадаємо, що українців попередили про "два райських тижня" літа, які починаються вже з наступного дня.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: (video.rbc.ua)