Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Ховайтеся від спеки і блискавок": синоптики дали прогноз погоди на наступний тиждень

STYLERLIFE        08.07.2018 - 20:30
Ілюстративне фото: Блискавка (pxhere.com)
Ілюстративне фото: Блискавка (pxhere.com)

Укргідрометцентр прогнозує грозові зливи на території всієї країни

З 9 по 13 липня очікуються грозові зливи на території всієї країни. Синоптики обіцяють при цьому високий рівень тепла в денний час. Стовпчики термометрів показуватимуть до +34 градусів тепла, передає Укргідрометцентр на офіційному сайті.

У понеділок, 9 липня гроза, блискавки і зливи зі шквалами очікуються на всій території України, крім Дніпропетровської, Донецької, Луганської областей та Кримського півострова. Максимальна температура очікується в "сухих" регіонах — до +32 градусів. Найхолодніше буде на Заході, там очікується комфортна температура в межах +24... +27 градусів.

У вівторок, 10 липня, циклон частково покине Україну, а дощі продовжаться у західних та південних регіонах країни. На Сході трохи підвищиться температура повітря. Максимальна температура буде на Півдні та Сході нашої країни, стовпчики термометрів покажуть до +33 градусів. На Заході стане холодніше – рівень тепла знизиться до +22 градусів у денний час. Вночі на Закарпатті очікується зниження температури до +13 градусів.

 

Скріншот прогнозу погоди на 9-13 липня (meteo.gov.ua)

У середу, 11 липня, циклон зрушиться, заливши дощами всю центральну та західну Україну. У всіх південних і східних регіонах очікується спекотна суха погода з максимальними показниками температури – до +33 градусів.

У четвер, 12 липня, вся Україна знову опиниться під водою: синоптики обіцяють зливи протягом усього дня у всіх областях країни. При цьому температура утримуватиметься на колишньому рівні. У п'ятницю, 13 липня очікується аналогічна метеорологічна ситуація.

Нагадаємо, що українців попередили про "два райських тижня" літа, які починаються вже з наступного дня.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: (video.rbc.ua)

"Гроза скасовується": синоптики уточнили прогноз погоди на 8 липня "Українське літо": на 8 липня синоптики прогнозують локальні дощі і багато сонця
Теги: прогноз погоды, молния, гроза, ливень, синоптик
"Патріот і незламний борець": політики сумують через смерть Левка Лук'яненка
Кастрація і довічне ув'язнення: в Україні хочуть посилити покарання за педофілію
У Москві відбувся концерт на підтримку Сенцова (відео)
Хотів відкупитися за 50 грн: на трасі Тернопіль-Львів спіймали п'яного водія
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся