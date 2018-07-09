"Комфортная температура": синоптики уточнили прогноз погоды на 9 июля

Укргидрометцентр опубликовал новый прогноз погоды

Синоптики рассказали, какая погода ожидает украинцев в понедельник, 9 июля. Об этом передает Укргидрометцентр.

В этот день ожидаются грозовые ливни на большинстве территории нашей страны. Синоптики обещают при этом высокий уровень тепла в дневное время. Столбики термометров покажут до +34 градусов тепла.

В понедельник, 9 июля гроза, молнии и ливни со шквалами ожидаются на территории всей Украины кроме Днепропетровской, Донецкой, Луганской областей и оккупированного Крымского полуострова.

Фото: pixabay.com

Максимальная температура ожидается в "сухих" регионах — до +32 градусов. Холоднее всего будет на Западе, там ожидается комфортная температура в рамках +23… +25 градусов.

В северных областях облачно, дожди ожидаются только днем, ночью – без осадков. Температура до +26°.

Согласно народному прогнозу, 9 июля - день Давида Земляничника. С этого времени начинают собирать землянику. Чтобы узнать погоду, в прежние времена следили за травой: если утром она сухая, к ночи следует ожидать дождя.

Фото: Погода 9 июля (meteo.gov.ua)

Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю.

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