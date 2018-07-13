"Локальные дожди с грозами": народный синоптик рассказала о погоде на эти выходные

Фото: УНИАН

Синоптик предупредила киевлян, что на выходные в столице возможны осадки

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в эти выходные, 14-15 июля. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Честно говоря, выделять, где будет только солнце, а где будут лить исключительно красивые летние дожди – маловероятно", - отметила Диденко.

По ее словам, атмосфера над Украиной остается неустойчивой, находиться в поле пониженного атмосферного давления с периодическими вторичными атмосферными фронтами. поэтому в большинстве областей ожидаются локальные дожди с грозами, правда, непродолжительные.

Фото: facebook.com/tala.didenko

"Солнца также будет хватать. Разве что в южной части Украины - Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье и их районы, а также Крым, все же будет доминировать сухая солнечная воздушная масса. Температура воздуха как раз неоднородная", - рассказала синоптик.

По ее словам, 14-15 июля самое свежее будет на Западе Украины - +19 +24 градуса.

"Поэтому туристам следует взять это во внимание, ведь жителям не привыкать к эксклюзивной горной и околологорной погоды", - советует Наталья.

Фото: Карпаты (УНИАН)

Синоптик предполагает, что жара сохранится на Юге и Востоке, +28 +33 градуса. На остальной территории нашей страны температура воздуха будет достигать от +25 до +30 градусов.

В Киеве, по словам Наташи, на выходной возможен дождь с грозой.

"Не забудьте взять зонты, дождевики. Температура воздуха в столице в ближайшие выходные - бальзам, +25+27 градусов. Лето в воскресенье выберется на вершину, не проспите этот золотой день", - подытожила Диденко.

Скірншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптики предупредили о ухудшении погоды в Украине.

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