"Локальні дощі з грозами": народний синоптик розповіла про погоду на ці вихідні

Фото: УНІАН

Синоптик попередила киян, що на вихідні у столиці можливі опади

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні в ці вихідні, 14-15 липня. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Чесно кажучи, виділяти, де буде лише сонце, а де литимуть виключно красиві літні дощі – малоймовірно", - відзначила Діденко.

За її словами, атмосфера над Україною залишається нестійкою, перебуватимемо у полі зниженого атмосферного тиску з періодичними вторинними атмосферними фронтами. тому у більшості областей очікуються локальні дощі з грозами, щоправда - нетривалі.

Фото: facebook.com/tala.didenko

"Сонця також вистачатиме. Хіба що у південній частині України - Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя та їхні райони, а також Крим, все ж домінуватиме суха сонячна повітряна маса. Температура повітря якраз неоднорідна", - розповіла синоптик.

За її словами, 14-15 липня найсвіжіше буде на Заході України - +19 +24 градуси.

"Тому туристам слід взяти це до уваги, адже мешканцям не звикати до ексклюзивної гірської та навкологірської погоди", - радить Наталка.

Фото: Карпати (УНІАН)

Синоптик передбачає, що спека втримається на Півдні та Сході, +28+33 градуси. На решті території нашої країни температура повітря сягатиме від +25 до +30 градусів.

У Києві, за словами Наталки, на вихідний можливий дощ з грозою.

"Не забудьте взяти парасолі, дощовики. Температура повітря у столиці найближчими вихідними - бальзам, +25+27 градусів. Літо в неділю вибереться на вершину, не проспіть цей золотий день", - підсумувала Діденко.

Скірншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Раніше синоптики попередили про погіршення погоди в Україні.

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