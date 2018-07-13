Смерчі в Україні: експерт дала невтішний прогноз

Фото: unsplash.com/nikolasnoonan

На півдні країни почастішають торнадо

На території України через різкі перепади температур будуть частішати смерчі. Про це повідомила доктор фізико-математичних наук, професор, метеоролог Вазіра Мартазінова в інтерв'ю для "Укрінформ".

Фахівець зазначила, що в останні роки в нашій країні все частіше зустрічаються температурні рекорди - тобто коли температура повітря тримається протягом одного-двох тижнів.

"В 2015 році було дуже сухо і жарко, багато врожаю від цього загинуло. Це був дуже аномальний рік. Але погодні умови цих років тепер проявляються в окремі дні кожного року. Наприклад, в цьому році дуже аномальними були березень, квітень і травень", - розповіла Мартазінова.

Вона попередила, що на півдні країни почастішають смерчі.

"Для України нерідким явищем стануть смерчі. При будь-якому перепаді температур – від тепла до холоду і навпаки - обов'язково будуть створюватися штормові явища. Для південних регіонів це дуже характерно", - зазначила вона.

На думку експерта, українцям доведеться звикати до торнадо і адаптуватися.

"Треба бути готовим до цього, тому що ця кліматична дійсність буде зберігатися в наступні роки. Короткострокові прогнози за моделями різних країн, які використовують Гідрометцентр, дозволяють досить надійно прогнозувати екстремальні метеорологічні ситуації, їх треба враховувати населенню для захисту від лиха. До цього потрібно адаптуватися, оскільки частота цих процесів не буде слабшати надалі", - зазначила Мартазінова.

До речі, синоптик дала прогноз погоди на вихідні. За даними експерта, 14 та 15 липня в Україні будуть дощі з грозами.

Раніше повідомлялося, що під Одесою через смерчу постраждав підліток.

5 недорогих і затишних місць для відпочинку на Чорному морі (відео: STYLER.rbc.ua)