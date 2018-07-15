Дощовий фронт і спека: синоптики попередили про різку зміну погоди

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Негода накриє більшу частину України

У неділю, 15 липня, жителям більшій частині України варто очікувати сильних дощів і високої температури. Про цього йдеться в прогнозі українського гідрометцентру.

Так, українцям, що проживають в північних регіонах країни варто чекати сильного дощу, який накриє повністю усю область. Температура повітря прогріється до 22-26 градусів тепла, вдень до 13-16 вище нуля вночі.

На схожу погоду варто розраховувати жителям східної України. Однак там стовпчик термометра показуватиме 27-31 градус за Цельсієм. Вночі аналогічний показник буде на рівні 19-22 тепла.

В центральних регіонах країни ситуація буде аналогічною. Єдиною областю, яку дощі обійдуть стороною, буде Запорізька. Українцям треба готуватися до сильного дощу й температури до 23-31 градуси.

У той же час південні області України дощі заллють лише частково. Сонячну погоду варто очікувати в Миколаївській та Херсонській областях. Температура на вулиці буде на рівні 27-31 вище нуля, а вночі опуститися до 17-21 тепла.

Українцям, які проживають у західній частині країни, також варто готуватися до рясних опадів. Вдень повітря прогріється до 17-21 тепла, а вночі до 13-15 градусів за Цельсієм.

Фото: прогноз погоди по Україні (meteo.gov.ua)

Мешканців столиці та області очікують сильні дощі й температура 23-25 градусів вище нуля. Вночі цей показник буде на рівні 13-15 тепла.

Фото: прогноз погоди по Києву і області (meteo.gov.ua)

До речі, на території України будуть частішати торнадо. Причиною є різкий перепад температур. Про це повідомила доктор фізико-математичних наук, професор, метеоролог Вазіра Мартазінова.

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