Грозові дощі: синоптики дали прогноз погоди на понеділок

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Робочий тиждень почнеться з гроз

Робочий тиждень в Україні почнеться з дощів, а місцями – з злив та гроз. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

У понеділок, 16 липня, в більшості регіонів країни пройдуть дощі та зливи, місцями можливі грози. Без опадів буде лише у південній частині країни.

На заході буде прохолодно, від +21 до +23 градусів тепла вдень, вночі від +13 до +15 градусів. Синоптики прогнозують сильні дощі та грози.

На сході буде трохи тепліше. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +23 +25 градусів, вночі від +15 до +17 градусів. Однак, жителям східних регіонів також знадобитися парасолькі, так як синоптики прогнозують дощі, місцями зливи.

На півдні сонячно і без опадів. Температура повітря вдень підніметься до +27 +29 градусів, вночі +17 +20 градусів.

У Криму жарко, від +27 до +29 градусів удень, проте, синоптики прогнозують грозу.

У центрі України дощитиме. Місцями можливі сильні грози. Температура повітря від +24 до +26 градусів вдень від +14 до +16 градусів вночі.

У столиці пройде дощ, можливо з грозою. Вдень стовпчик термометра підніметься до +23 +25 градусів, вночі буде прохолодно, від +15 +17 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, синоптики попередили про різку зміну погоди.

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