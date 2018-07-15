Сезон дощів: синоптики дали прогноз погоди на найближчий тиждень

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Грози охоплять всі регіони України

У найближчий тиждень в Україні буде переважати похмура і дощова погода. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

У понеділок, 16 липня, дощі пройдуть майже у всіх регіонах країни. Сухо буде тільки на півдні. Температура повітря коливатиметься вдень від + 21 +23 градусів на заході до +27 +30 градусів на півдні і південному сході України.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

У вівторок, 17 липня, сухо буде на півдні і південному сході країни, а також у Криму.В інших регіонах країни буде хмарно, дощитиме, місцями грози і зливи. Температура повітря на заході і в центрі коливатиметься від +21 до +23 градусів. На півдні і сході країни буде жарко, до +27 +29 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

У середу, 18 липня в Україні пройдуть дощі у всіх регіонах. Місцями можливі грози і зливи. Температура повітря в центрі і в західних регіонах не перевищить позначку +20 +23 градуси, а на півдні, південному сході і сході країни буде жарко, від +27 до +29 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

У четвер, 19 липня очікуються грози і сильні зливові дощі. На півдні і сході буде жарко, до +30 градусів. У центрі, на заході і на півночі країни від +22 до +26 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

У п'ятницю, 20 липня, Україну накриють грози. Дощитиме у всіх регіонах країни. Температура повітря коливатиметься від +30 градусів на півдні і сході країни до +22 +25 градусів в центрі, на заході та півночі України.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, синоптики дали прогноз погоди на понеділок.

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