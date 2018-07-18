"Ви не в тропіках": синоптик дала прогноз на 19 липня

Фото: pixabay.com/Myriams-Fotos

У четвер буде хмарно

У четвер, 19 липня, в Україні знову очікуються опади. Однак буде тепло. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Якщо у вас на гігрометрі вологість 70-90 відсотків, на голові панама, ви в темних окулярах, шортах, десятий душ вже не допомагає, футболку чи сорочку можна викручувати, серце періодично опиняється в горлі, а повітря ніби огортає саунною елегією - ви не в тропіках, ви в помірно-континентальному українському кліматі", - зазначила експерт.

"Завтра, 19 липня, подібні ознаки втримаються - циклон буде витісняти з насиченою вологою атмосфери короткочасні дощі, грози", - розповіла вона.

Вдень по країні очікується +23 + 28 градусів.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Жителів східних і південних областей очікує суха сонячна погода з температурою повітря + 25 + 30 градусів. А от у північних районах Одеської і Миколаївської ймовірні локальні грозові дощі.

У Києві в четвер вдень буде йти короткочасний дощ, також очікується гроза, +25 градусів.

Фото: pixabay.com/5975425

"Шорти, джинси з дірками різного походження (кому дрес-код дозволяє), віяла, маленькі пляшечки з водою, термальна водичка для прискання на обличчя, парасольки і темні окуляри - все це завтра знадобиться, незалежно від імовірності або малоймовірності дощу", - написала Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Раніше синоптик розповіла, коли чекати потепління.

Факти про каву, які вас здивують (відео: STYLER.rbc.ua)