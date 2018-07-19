Синоптики уточнили прогноз на 19 липня

Україну чекають дощі
У четвер, 18 липня, в Україні як і раніше очікується хмарна погода. Протягом дня йтимуть короткочасні дощі по всій території країни. Про це повідомляє УНІАН.
На сході будуть йти дощі з грозами, температура повітря до +29.
На півдні також прогнозують опади, до +28.
На заході України – дощі, до +27 градусів.
Жителів північних областей чекають грози, температура до +26.
У центрі України пройдуть дощі, до +26 градусів.
Фото: pixabay.com/MabelAmber
У Києві, 19 липня, за прогнозами синоптиків, будуть дощі. Температура повітря в столиці вдень +26, вночі - до +23.
Фото: pogoda.unian.net
До речі, в п'ятницю, 20 липня відзначають Міжнародний день шахів.
Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що 19 липня над нашою країною нависне циклон. По країні пройдуть короткочасні дощі з грозою.
Нагадаємо, в Києві пройшла потужна злива. Столичні вулиці перетворилися на річки. У деяких районах місцями проїжджа частина повністю пішла під воду. В цей час жителі столиці якраз поверталися додому з роботи. Пройти по тротуарах було майже неможливо.
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