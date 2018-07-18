Утонули автомобили: в Киеве прошел мощный ливень (фото)

Фото: Дождь (УНИАН)

Город превратился в огромную лужу

Вечером во вторник, 18 июля, в столице прошел мощный ливень с грозой. Об этом сообщают журналисты ТСН.

Как сообщают очевидцы, в Киеве лило, как из ведра. Улицы города превратились в сплошные лужи, а местами проезжая часть полностью ушла под воду.

Фото: ТСН

На дорогах образовались пробки, так как в это время жители города как раз возвращались домой после работы.

Фото: ТСН

По тротуарам пройти было тоже невозможно из-за огромных луж.

На улице Татарской, автомобиль практически утонул в огромной луже.

Фото: ТСН

Напомним, в понедельник, 17 июля, под воду ушел другой город – Хмельницкий.

Жители сравнили свой город с маленькой Венецией, так как часть улиц просто затопило водой.

Из-за обильных осадков нарушилось движение городского транспорта, а пешеходы не могли свободно перемещаться по улицам.

Видео: STYLER.rbc.ua