"Венеция": в сети показали, как Хмельницкий практически ушел под воду после ливня (фото, видео)

Фото: РБК-Украина

Пользователи поделились впечатляющими кадрами

Вчера, 16 июля, в городе Хмельницком прошел мощный ливень, из-за которого часть улиц буквально затопило водой. Соответствующие кадры пользователи сети опубликовали на страницах в Facebook.

Вследствие достаточно большого количества выпавших осадкой движение пешеходов и транспорта усложнилось.

Так, Макс Горький поделился некоторыми снимками состояния улиц после сильного дождя, а также опубликовал видеозапись с места событий.

Фото: затопленный Хмельницкий (facebook.com/Макс Горький)

Опубліковано Максом Горьким Понеділок, 16 липня 2018 р.

Видео: Хмельницкий после дождя (facebook.com/Макс Горький)

"Венеция", - прокомментировала один из пользователей Татьяна Онисьева.

Скриншот комментариев (facebook.com/Макс Горький)

Пользователь Василь Каминский выложил один кадр затопленной улицы Вайсера. "Вайсера после ремонта", - подписал он публикацию.

Скриншот из видео (facebook.com/groups/1620184324941939)

В частности, были затоплены улицы Заречанская, Свободы, Шевченка, Вайсера, Подольская, а также другие. Об этом сообщается в описании под видео, опубликованным на канале YouTube.

Видео: Гроза в Хмельницком (youtube.com/Василь Камінський)

Напомним, в Ивано-Франковской области из-за обильных дождей река вышла из берегов и смыла прибрежный ресторан.

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