"Венеція": в мережі показали, як Хмельницький практично пішов під воду після зливи (фото, відео)

Фото: РБК-Україна

Користувачі поділилися вражаючими кадрами

Вчора, 16 липня, в місті Хмельницькому пройшла потужна злива, з-за якого частина вулиць буквально затопило водою. Відповідні кадри користувачі мережі опублікували на сторінках в Facebook.

Внаслідок досить великої кількості осадків, що випали, рух пішоходів і транспорту ускладнився.

Так, Макс Горький поділився деякими знімками стану вулиць після сильного дощу, а також опублікував відеозапис з місця подій.

Фото: затоплений Хмельницький (facebook.com/Макс Горький)

Опубліковано Максом Гірким Понеділок, 16 липня 2018 р.

Відео: Хмельницький після дощу (facebook.com/Макс Гіркий)

"Венеція", - прокоментувала одна з користувачів Тетяна Онісьєва.

Скріншот коментарів (facebook.com/Макс Горький)

Користувач Василь Камінський виклав один кадр затопленої вулиці Вайсера. "Вайсера після ремонту", - підписав він публікацію.

Скріншот з відео (facebook.com/groups/1620184324941939)

Зокрема, були затоплені вулиці Зарічанська, Свободи, Шевченка, Вайсера, Подільська, а також інші. Про це повідомляється в описі під відео, опублікованими на каналі YouTube.

Відео: Гроза в Хмельницькому (youtube.com/Василь Камінський)

Нагадаємо, в Івано-Франківській області з-за рясних дощів річка вийшла з берегів і змила прибережний ресторан.

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