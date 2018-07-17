"Венеція": в мережі показали, як Хмельницький практично пішов під воду після зливи (фото, відео)

Користувачі поділилися вражаючими кадрами
Вчора, 16 липня, в місті Хмельницькому пройшла потужна злива, з-за якого частина вулиць буквально затопило водою. Відповідні кадри користувачі мережі опублікували на сторінках в Facebook.
Внаслідок досить великої кількості осадків, що випали, рух пішоходів і транспорту ускладнився.
Так, Макс Горький поділився деякими знімками стану вулиць після сильного дощу, а також опублікував відеозапис з місця подій.
Фото: затоплений Хмельницький (facebook.com/Макс Горький)
Опубліковано Максом Гірким Понеділок, 16 липня 2018 р.
Відео: Хмельницький після дощу (facebook.com/Макс Гіркий)
"Венеція", - прокоментувала одна з користувачів Тетяна Онісьєва.
Скріншот коментарів (facebook.com/Макс Горький)
Користувач Василь Камінський виклав один кадр затопленої вулиці Вайсера. "Вайсера після ремонту", - підписав він публікацію.
Скріншот з відео (facebook.com/groups/1620184324941939)
Зокрема, були затоплені вулиці Зарічанська, Свободи, Шевченка, Вайсера, Подільська, а також інші. Про це повідомляється в описі під відео, опублікованими на каналі YouTube.
Відео: Гроза в Хмельницькому (youtube.com/Василь Камінський)
Нагадаємо, в Івано-Франківській області з-за рясних дощів річка вийшла з берегів і змила прибережний ресторан.
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