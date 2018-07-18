Потонули автомобілі: у Києві пройшла потужна злива (фото)

Фото: Дощ (УНІАН)

Місто перетворилося на величезну калюжу

Увечері у вівторок, 18 липня, в столиці пройшла потужна злива з грозою. Про це повідомляють журналісти ТСН.

Як повідомляють очевидці, в Києві лило, як з відра. Вулиці міста перетворилися на суцільні калюжі, а місцями проїжджа частина повністю пішла під воду.

Фото: ТСН

На дорогах утворилися затори, так як в цей час мешканці міста поверталися додому після роботи.

Фото: ТСН

По тротуарах пройти було теж неможливо з-за величезних калюж.

На вулиці Татарській, автомобіль практично потонув у величезній калюжі.

Фото: ТСН

Нагадаємо, в понеділок, 17 липня, під воду пішло інше місто – Хмельницький.

Жителі порівняли своє місто з маленькою Венецією, так як частину вулиць просто затопило водою.

З-за рясних опадів порушився рух міського транспорту, а пішоходи не могли вільно переміщатися по вулицях.

Відео: STYLER.rbc.ua