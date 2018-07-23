Буде спекотно: синоптики уточнили прогноз погоди на понеділок

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В деяких регіонах очікуються грози

У понеділок, 23 липня в Україні очікується висока температура повітря і грозові дощі. Про це повідомляє УНІАН.

У східних регіонах денна температура повітря досягне +29 +31 градус. Синоптики прогнозують дощ, місцями грози. Нічна температура +17 +19 градусів.

На півдні також буде жарко, +30 +31 градус вдень +18 +20 градусів вночі. Гроза очікується в Одесі та Одеській області. В Миколаєві і Херсоні – хмарно з проясненнями.

У Криму хмарно, можливий дощ. Температура підніметься до +28 +29 градусів.

На півночі країни пройдуть грози. Температура повітря вдень до +26 +27 градусів.

У західних областях пройдуть дощі. Гроза очікується у Львові та Ужгороді. У Рівному та Луцьку – хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів вдень покажуть +25 +27 градусів, вночі +17 +19 градусів.

У центральних областях буде хмарно. Невеликий дощ очікується у Черкасах. Температура повітря прогріється до +27 +29 градусів. Вночі від +17 до +19 градусів.

У столиці 23 липня очікується гроза і дощ. Температура повітря вдень становитиме +27 градусів. До вечора стане прохолодніше. До +21 +22 градусів. Вітер західний та північно-західний, до 3,4 м/с.

Карта погоди (УНІАН)

До речі, раніше синоптики опублікували прогноз на понеділок.

Відео: video.rbc.ua