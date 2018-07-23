"Вид на море з офісу": у мережі обговорюють потоп в Києві (фото, відео)

Потоп у Києві (фото: facebook.com/lidia.goncharenko.9)

Потоп у Києві біля метро "Лівобережна" викликав гостре обговорення серед українців

23 липня у Києві біля станції метро "Лівобережна" в результаті негоди затопило дорогу під мостом, утворилися пробки.

Потоп біля станції метро "Лівобережна" (фото: facebook.com/lidia.goncharenko.9)

Потоп біля станції метро "Лівобережна" (фото: facebook.com/lidia.goncharenko.9)

Потоп біля станції метро "Лівобережна" (фото: facebook.com/lidia.goncharenko.9)

Опубліковано Lidia Goncharenko Понеділок, 23 липня 2018 р.

Потоп біля станції метро "Лівобережна" (відео: facebook.com/lidia.goncharenko.9)

Київ планомірно перетворюється на Венецію! Дороги біля станції метро "Лівобережна" затоплені. Штурмувати цю річку не рекомендуємо, можна залишитися без авто. Вибирайте альтернативні маршрути. Відео: Андрій #дтп #Київ #аварія #фото #сьогодні #хроніка #dtp #dtpkiev #dtpkievua #accident #kiev #kyiv #дтпкиев #лівобережна Опубліковано dtp.kiev.ua Понеділок, 23 липня 2018 р.

Потоп біля станції метро "Лівобережна" (відео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Як пише РБК-Україна, мешканці та гості столиці змушені їхати в об'їзд. Але ті, хто зважився все ж поїхати по цій дорозі, відчувають деякі проблеми. Зокрема, деякі автомобілісти навіть втрачають номера.

"Шукаю номерний знак, залишився в калюжі. Хто знайшов, прошу повідомити", - написала Тетяна Слатвицька.

Скріншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Користувачі мережі активно коментують потоп біля "Лівобережної" і дивуються, що затопило тільки цю дорогу, так як в місті "купа проблемних місць ще з часів СРСР" - Лісовий масив, площа Перемоги і т. д.

"Там вічна проблема з цим", - написав Олег Білозор.

Скріншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Проїзд по 8 грн, а калюжі як були - так і є", - іронічно зазначив Олег Тарасенко.

Скріншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Також деякі юзери жартують: "Вид на море з офісу".

"Тепер швидкість не вище 50 км/год забезпечена... Влада порішала", - зазначила киянка Ірина.

Скріншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

До речі, народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода чекає українців 24 липня.

Відео: РБК-Україна