До +30 градусів: синоптики дали прогноз на 24 липня

Фото: pixabay.com/RitaE

Українцям розповіли, коли перестануть лити дощі

У вівторок, 24 липня, в Україні знову йтимуть дощі з грозами. Однак по всій країні очікується висока температура повітря. Про це повідомляє УНІАН.

У Києві пройде дощ з грозою. Температура повітря вдень +25, вночі - до +22.

Фото: instagram.com/want_kiev

На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +29.

На півдні також прогнозують опади, до +30 градусів.

Жителів західних областей чекають дощі, температура повітря до +25.

Фото: pixabay.com/kyasarin

В північних областях – грози, також до +25 градусів.

У центральних областях пройдуть дощі, температура до +30.

Народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що дощі почнуть вщухати з п'ятниці, 27 липня.

"Поки що капосний циклон залишається над нами. І тільки з 27 липня дощі почнуть трохи вщухати. А спека - посилюватися", - зазначила вона.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, в мережі обговорюють потоп у Києві.

У Дніпровському районі столиці 23 липня біля станції метро "Лівобережна" в результаті зливи затопило дорогу під мостом. На проїжджій частині утворилися затори.

найяскравіші вислови київського голови (відео: STYLER.rbc.ua)