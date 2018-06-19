До +32: синоптики уточнили прогноз на вторник

В Украине изменится погода

В вторник, 19 июня, в Украине ожидается сухая и жаркая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Осадки возможны только в западных и северных областях, где ожидается кратковременный дождь и гроза. На всей остальной территории страны будет сухо. Температура поднимется до +32. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Скриншот (meteo.gov.ua)

В южных областях ожидается +35 градусов, в Карпатах будет +17+22 градуса, в западных областях +36+28. На востоке +27+29, ясно. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

На севере ожидается гроза и +26+8 градусов днем. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В центральных регионах также возможна гроза. Дневная температура составит +27+29 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве будет сухо. Температура воздуха составит +28+30 градусов.

Скриншот (meteo.gov.ua)

Ранее синоптик предупредила об ухудшении погоды.

Синоптик сообщила, что на северо-западе Украины сейчас чрезвычайно активная атмосфера и опубликовала карту, на которой видно очаги ливней, гроз и шквалов.

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