До +32: синоптики уточнили прогноз на вівторок

В Україні зміниться погода

У вівторок, 19 червня, в Україні очікується суха і спекотна погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Опади можливі тільки в західних і північних областях, де очікується короткочасний дощ і гроза. На всій іншій території країни буде сухо. Температура підніметься до +32. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Скріншот (meteo.gov.ua)

У південних областях очікується +35 градусів, в Карпатах буде +17+22 градуси, у західних областях +36+28. На сході +27+29, ясно. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

На півночі очікується гроза і +26+8 градусів вдень. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У центральних регіонах також можлива гроза. Денна температура складе +27+29 градусів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві буде сухо. Температура повітря складе +28+30 градусів.

Скріншот (meteo.gov.ua)

Раніше синоптик попередила про погіршення погоди.

Синоптик повідомила, що на північному заході України зараз надзвичайно активна атмосфера і опублікувала карту, на якій видно вогнища злив, гроз та шквалів.

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