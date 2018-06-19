Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

До +32: синоптики уточнили прогноз на вівторок

STYLERLIFE        19.06.2018 - 09:28

В Україні зміниться погода

У вівторок, 19 червня, в Україні очікується суха і спекотна погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Опади можливі тільки в західних і північних областях, де очікується короткочасний дощ і гроза. На всій іншій території країни буде сухо. Температура підніметься до +32. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Скріншот (meteo.gov.ua)

У південних областях очікується +35 градусів, в Карпатах буде +17+22 градуси, у західних областях +36+28. На сході +27+29, ясно. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

На півночі очікується гроза і +26+8 градусів вдень. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У центральних регіонах також можлива гроза. Денна температура складе +27+29 градусів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві буде сухо. Температура повітря складе +28+30 градусів.

Скріншот (meteo.gov.ua)

Раніше синоптик попередила про погіршення погоди.

Синоптик повідомила, що на північному заході України зараз надзвичайно активна атмосфера і опублікувала карту, на якій видно вогнища злив, гроз та шквалів.

Хайп-таксі #22: де посмажити шашлики в Києві

У Луцьку сильна злива паралізувала рух транспорту (фото, відео) "Не пропустіть літо": синоптик попередила про похолодання
Теги: погода
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся