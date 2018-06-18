"Будьте осторожны": синоптик предупредила об ухудшении погоды

На Украину надвигается непогода
Народный синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев о том, в некоторых регионах наблюдается ухудшение погодных условий. Об этом Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.
Синоптик сообщила, что на северо-западе Украины сейчас чрезвычайно активная атмосфера и опубликовала карту, на которой видно очаги ливней, гроз и шквалов.
"На северо-западе Украины, Волынь, Ровенская область - сейчас чрезвычайно активная атмосфера. Красные ячейки на спутниковом фото свидетельствуют о высокой вероятности сильных ливней, грозы, шквала, града и даже, возможно, смерча", - написала Диденко.
Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)
Она сообщила, что в Луцке уже прошел ливень с градом и усилился ветер. Кроме того, синоптик предупредила о возможном возникновении смерчей на территории страны.
"В Луцке наблюдалась серьезная непогода - ливень, град и шквалы. Смерчи прогнозировать крайне трудно. Но они возникают именно во влажном и очень теплом воздухе и уже частным образом, на видео даже несколько смерчей украинцы зафиксировали", - предупредила синоптик и сообщила, что в столице начинается ливень.
"Только будьте осторожны, начинается ливень", - написала Наталка Диденко.
Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)
Кстати, синоптики дали прогноз погоды на 19 июня.
Во вторник, 19 июня, в Украине будет теплая погода. Однако местами пройдут дожди. В частности, дожди ожидаются в западных и северных областях страны.
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