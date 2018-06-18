"Будьте обережні": синоптик попередила про погіршення погоди

На Україну насувається негода

Народний синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що в деяких регіонах спостерігається погіршення погодних умов. Про це Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Синоптик повідомила, що на північному заході України зараз надзвичайно активна атмосфера і опублікувала карту, на якій видно вогнища злив, гроз та шквалів.

"На північному заході України, Волинь, Рівненщина - зараз надзвичайно активна атмосфера. Червоні клітинки на супутниковому фото свідчать про високу ймовірність сильних злив, грози, шквал, град і навіть, можливо, смерчу", - написала Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона повідомила, що в Луцьку вже пройшла злива з градом і посилився вітер. Крім того, синоптик попередила про можливе виникнення смерчів на території країни.

"У Луцьку спостерігалася серйозна негода - злива, град і шквали. Смерчі прогнозувати вкрай важко. Але вони виникають саме у вологому і дуже теплому повітрі і вже приватним чином, на відео навіть кілька смерчів українці зафіксували", - попередила синоптик і повідомила, що в столиці починається злива.

"Тільки будьте обережні, починається злива", - написала Наталка Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, синоптики дали прогноз погоди на 19 червня.

У вівторок, 19 червня, в Україні буде тепла погода. Однак місцями пройдуть дощі. Зокрема, дощі очікуються в західних і північних областях країни.

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