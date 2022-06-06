5 украинских песен, которые "разрывают" TikTok прямо сейчас

Chico & Qatoshi - Допоможе ЗСУ

С момента выхода песни (27 апреля) она собрала почти три миллиона просмотров только в YouTube и продолжает держаться в топ-20 самых популярных музыкальных видео.

Также трек занимает топовые позиции других стриминговых сервисов. В частности, песня "Допоможе ЗСУ" две недели возглавляла Top 100: Ukraine от Apple Music, а сейчас входит в топ-10 самых популярных.

Основной фишкой песни является то, что под нее (особенно под слова "орка тіло ляже в ґрунт - допоможе ЗСУ!" украинские военные любят показывать, как они уничтожают военную технику армии РФ.

PROBASS ∆ HARDI - Доброго вечора, ми з України

Хоть эта песня вышла еще в октябре 2021 года, но она стала великим символом борьбы украинцев за свою свободу и независимость. В марте трек "залетел" в украинский чарт Apple Music, заняв 8 место.

Основная текстовая фраза трека (ее, к слову, говорит Марко Галаневич из группы ДахаБраха) стала очень популярным неофициальным военным приветствием в Украине после российского военного вторжения в 2022 году.

МЮСЛІ UA ft MC PAPA - VOVA їBash їх Blyad'

"Этот трек - это крик души не только одиозного президента футбольного клуба "Ингулец" Александра Поворознюка, но и миллионов украинцев", - говорится в описании видео.

Песня приобрела популярность TikTok сразу после выхода 26 марта.

А еще под эту бодрую композицию отрываются люди в разных уголках планеты - от польских клубов до египетских курортов.

Kolaba і MC Шуруп - Шо ви пацики на моциках

Это микс из шуточного стихотворения, рассказанного военным с позывным "Шуруп" в обработке музыканта Влада Крипака.

Трек мгновенно стал одним из ключевых саундтреков военного бытия украинцев и "залетел" в список Shazam и во все популярные чарты.

Сам же музыкальный проект Kolaba был создан "для поддержки морального духа ВСУ и всех украинцев", а еще одной из основных целей является развитие и популяризация украинской музыки".

МС Паніні - Путін здохне

МС Паніні давно славится своими "разрывными" треками, хоть и полными ненормативной лексики.

Возможно, некоторым людям такие песни "не заходят", но под новый трек звезды киевского андеграунда в TikTok танцуют все.

Все из-за простенького припева, который, во-первых, действительно цепляет, а во-вторых - являются, скорее всего, пророческим: "а путін с*ка здохне, здохне вся росія!"

Также предлагаем обратить внимание и на другие треки, которые популярны в TikTok.

Андрій Хливнюк і The Kiffness - Ой у лузі червона калина

МЮСЛІ UA ft MC PAPA - Остановіть ви цю ху...ню

SHUMEI - Біля тополі (Enej cover)

Kalush Orchestra - Stefania