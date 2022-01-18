53-летняя украинская ведущая восхитила формами под солнцем на берегу океана (фото)
Телеведущая Надежда Матвеева провела новогодние праздники на острове Мадейра.
И теперь 53-летняя звезда поделилась в своем Instagram не только впечатлениями от отдыха, но также и знойными фотографиями.
Особый восторг поклонников вызвал снимок в купальнике. На фото Надя нежилась под солнцем на берегу океана. Подтянутое тело ведущей действительно впечатляет!
Надежда Матвеева на отдыхе (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)
К слову, по словам Надежды, сохранять стройность ей помогают базовые физические упражнения, скандинавская ходьба, а также длительные пешие прогулки.
"За спиной океан. Но спиной к нему не страшно. Потому что я в бассейне, в Порту-Мониш на Мадейре. Лавовые бассейны созданы на основе естественно стекающей в океан вулканической лавы. Окультурены людьми и поддерживаются в прекрасной форме. В январе температура воды +19...+21. Я купалась, конечно", - прокомментировала снимки телеведущая.
Надежда Матвеева на отдыхе (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)
Надежда Матвеева ранее также демонстрировала точене формы (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)
Ранее Надежда Матвеева публиковала фото с солнечного Кипра и хвасталась стройными формами в пляжных нарядах.
Также телеведущая рассказывала, как стала жветвой грабителей в столице.