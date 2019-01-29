670 грн за отопление подъезда без батарей: новый скандал с платежами

Инцидент произошел в доме №4, который находится на улице Огиенко

В Житомире жители дома получили платежки за тепло, в которые также была учтена оплата за отопление мест общего пользования, но в их подъезде нет батарей. Об этом сообщает местное издание "Житомир.info".

Житель дома сообщил, что люди получили квитанции за декабрь 2018 года. За трехкомнатную квартиру в 55 квадратных метров за тепло пришло 2 800 гривен. При этом в квитанции указано, что с этой суммы 670 гривен начислено за обогрев мест общего пользования. При этом в двухкомнатных квартирах эта сумма составляет около 500 гривен, а в "однушках" – около 300 гривен.

Мужчина также рассказал, что в их подъезде на лестничных клетках лет 5 нет батарей. Он заявил, что их дом обслуживает управляющая компания "Комэнерго-Житомир".

Он также отметил, что заплатил только за тепло в квартире, и управляющая компания о проблеме знает, а жители ждут комиссию теплокоммунэнерго, которая составит акт об отсутствии батарей.

"В случае, если подъезд не отапливается, то составляющая отопления с местами общего пользования будет уменьшена (остаются потери трубопроводов - поддержание температурного режима в местах, где расположены коммуникации). Таким образом, оплата за такое же количество потребленного тепла будет перераспределена среди потребителей", - уточнили в "Житомиртеплокоммунэнерго".

Во время проверки комиссия также должна оценить качество теплосбережения. Санитарная температура в подъезде должна составлять +12 ... +16 градусов.

Напомним, что в ЦКС рассказали, как формируются счета к оплате за коммунальные услуги.

Ранее сообщалось, что глава НКРЭКУ Оксана Кривенко разъяснила начисления относительно ночных тарифов на электрическую энергию.