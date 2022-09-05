7 лучших подкастов на украинском, которые надо слушать уже сейчас

Подкаст об истории советских массовых депортаций из западных областей Украины в 1944-1953 годах. Что помнят те, кого лишили родных домов и в товарных вагонах вывезли в Сибирь, Дальний Восток и Среднюю Азию? Это воспоминания о том, как люди преодолевали холод и голод, получали образование, сохраняли свои традиции и в конце концов возвращались домой. Подкаст создан общественной организацией "Після тиші" по заказу Суспільного.

Подкаст об украинском и мировом футболе, который запустился в 2020 году. В нем авторы подробно разбирают все яркие матчи и события по спорту #1, а также делятся топовыми новостями в футбольном мире.

Проект, который появился в первые дни полномасштабного вторжения. Почти 400 эпизодов, посвященных войне в Украине. Проверенная информация, комментарии экспертов и другие важные факты о военной агрессии рф.

Аудиосказки от Суспільного отныне в подкастах. Проект подарит детям магические истории о том, почему кенгуру прыгает, а кот умывается после обеда? Когда появилось могучее дерево баобаб, а лис волку масло показал? Обо всем этом можно узнать из лучших сказок народов мира.

Исторически-музыкальный эксперимент Ярослава Грицака и The Ukrainians. Это одновременно подкаст-экскурс и подкаст-ностальгия. Историк Ярослав Грицак познакомит вас со знаковой западной музыкой 1960-х-1980-х, вдохновлявшей на перемены.

Рекап недели от медиа о кино и комиксах Vertigo. Громкие премьеры, обсуждения новых фильмов и сериалов, новости кино и многое другое от редакторов издания.

Авторский подкаст Крис Косик и Димы Малеева. Разговоры двух не экспертов обо всем, что интересно и непонятно. Перечень тем очень разнообразен: разговоры о рекламе, украинском YouTube, пропаганде, событиях в мире, правилах общения в интернете и даже о смерти.

Добавим, что в этом году MEGOGO второй раз проводит аудиопремию для подкастеров "Слушно". Сейчас идет первый этап премии: авторы подкастов подают заявки на участие. Для этого необходимо заполнить форму для участия на сайте премии до 7 сентября.