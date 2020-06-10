81-летний Омельченко снова хочет стать мэром Киева. А Гордон - не хочет

Александр Омельченко (фото: kiev.vgorode.ua)

Бывший мэр Киева Омельченко рассказал, собирается ли снова стать главой столицы

Бывший мэр Киева 81-летний Александр Омельченко не против снова побороться за кресло градоначальника столицы. Он анонсировал свое участие в выборах, а также предложил выдвинуть кандидатуру скандальному журналисту Дмитрию Гордону, но тот отказался.

Это произошло в эфире канала "Украина 24". Журналист спросил Сан Саныча, верит ли он, что Виталий Кличко может проиграть выборы одному из кандидатов от партии "Слуга народа".

Омельченко отметил, что хотел бы быть объективным и правдивым, поэтому не в обиду правящей партии, но в их успех он не верит.

"Ткаченко, Тищенко, Дубинский и Ляшко на своих местах. Киевляне о них лишь слышали, но не знают. Быть чемпионом мира по танцам или по боксу - это прекрасно. Но руководить, управлять, предугадывать, быть чувствительным к человеку, вместе с ним улыбнуться, вместе с ним слезу пустить - это большая, государственная, муниципальная, серьезная должность", - заявил Омельченко.

Также 81-летний Омельченко считает, что Виталий Кличко может не получить поддержку киевлян и проиграть выборы за кресло мэра.

"Киеву нужен хозяин по душе и по сердцу. Хозяин. Это очень серьезный пост, тут нужен человек ответственный", - сказал Омельченко.

Напомним, что выборы в мэры Киева пройдут уже этой осенью, гонка собирается быть достаточно серьезной.

Как мы ранее писали, Гордон высказался про интервью с Гиркиным.

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Автор: Людмила Жукова