"А могло же кого-то прибить": в Киеве из-за непогоды столб растрощил авто (фото)

Столб упал на машину (коллаж: РБК-Украина)

В машине на момент падения никого не находилось

В Киеве в Днепровском районе на бульваре Верховного Совета столб упал на автомобиль "Таврия" вследствие прошедшего ливня с молниями и градом. Об этом сообщается в издании dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

"В Киеве на БВС непогода столбом уничтожила Таврию. Хорошо, что в авто никого не было", - написано в публикации.

Фото: столб упал на машину (facebook.com/dtp.kiev.ua)

По сети уже распространили фото инцидента:

Фото: столб упал на машину (facebook.com/rkravets)

"Доброе утро, страна с правительством дилетантов и популистов", - написал один из пользователей. Также в комментариях он добавил: "В принципе, начало 10-го, могли бы и убрать. Ни полиции, ни коммунальных служб не видно. Все, что было сделано – это огорожено ленточкой и при этом весь транспорт едет по тротуару".

Многие пользователи возмущены произошедшим.

"А могло же кого-то прибить", "При том, что столбы не декоммунизировали, дороги и тачанки. Сидели бы все на дубе, хрямкали сало -- катастрофы бы не случилось", "Этот столб долго ожидал своего часа. Но как ярко и красиво завершилась его каръера!", "Мне больше нравится фраза А. Абдулова - "Страна непуганых идиотов", - написали они.

Скриншоты комментариев (facebook.com/rkravets)

Напомним, в Киеве в ДТП пострадала женщина. В районе Борщаговки автомобиль марки Lanos влетел на полном ходу в столб.

Также, в Одессе пьяная женщина устроила аварию и пыталась подраться с полицейским.

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