"А могло ж когось прибити": у Києві через негоду стовп розтрощив авто (фото)

Стовп впав на машину (колаж: РБК-Україна)

У машині на момент падіння нікого не було

У Києві в Дніпровському районі на бульварі Верховної Ради стовп впав на автомобіль "Таврія" внаслідок зливи з блискавками і градом. Про це повідомляється у виданні dtp.kiev.ua на сторінці у Facebook.

"У Києві на БВС негода стовпом знищила Таврію. Добре, що в авто нікого не було", - написано в публікації.

Фото: стовп впав на машину (facebook.com/dtp.kiev.ua)

По мережі вже розповсюдили фото інциденту:

Фото: стовп впав на машину (facebook.com/rkravets)

"Добрий ранок, країна з урядом дилетантів і популістів", - написав один з користувачів. Також в коментарях він додав: "В принципі, початок 10-го, могли б і прибрати. Ні поліції, ні комунальних служб не видно. Все, що було зроблено – це огороджено стрічкою і при цьому весь транспорт їде по тротуару".

Багато користувачів обурені тим, що сталося.

"А могло ж когось прибити", "При тому, що стовпи не декомунізували, дороги і тачанки. Сиділи би все на дубі, хрямкали сало -- катастрофи б не сталося", "Цей стовп довго чекав своєї години. Але як яскраво і красиво завершилася його кар'єра!", "Мені більше подобається фраза А. Абдулова - "Країна неляканих ідіотів", - написали вони.

Скріншоти коментарів (facebook.com/rkravets)

Нагадаємо, в Києві у ДТП постраждала жінка. В районі Борщагівки автомобіль марки Lanos на повному ходу влетів в стовп.

Також, в Одесі п'яна жінка влаштувала аварію і намагалася побитися з поліцейським.

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